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Çalınan su motoru bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika

Çalınan su motoru bulunup sahibine teslim edildi

03.12.2021 08:59
Çalınan su motoru bulunup sahibine teslim edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan çalınan su motoru jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan çalınan su motoru jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan bir vatandaşın tarlasında bulunan su motoru çalındı. Çiftçi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı tarlaya gelen ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra su motorunun bulunması için çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde çalınan su motoru bulundu.

Hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken bulunan su motoru ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

Çalınan su motoru bulunup sahibine teslim edildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan su motoru bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika


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