Çalınan su motoru jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Çalınan su motoru jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

06.05.2022 12:43
Çalınan su motoru jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

Eskişehir'de 30 bin lira değerindeki su motorunun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, çalıntı malı bularak sahibine teslim etti.

Eskişehir'de 30 bin lira değerindeki su motorunun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, çalıntı malı bularak sahibine teslim etti. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk alanı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Alpu'ya bağlı Çardakbaşı Mahallesi'nde meydana gelen su motoru hırsızlığı olayıyla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan soruşturma neticesinde; şüphelilerin Çardakbaşı Mahallesi muhtarına ait ve piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan su motorunu tarladan çaldığı ve Seyitgazi'nin Doğançayır Mahallesi'ne getirerek burada bir şahsa sattıkları tespit edildi. Çalınan su motorunun Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla satın alan şahıstan alınarak sahibine verildiği öğrenildi.

Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, "Bağ, Bahçe ve Tarladan Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan su motoru jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika


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