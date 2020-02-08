Çalınan tarihi çeşmenin taşları bulundu, 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalınan tarihi çeşmenin taşları bulundu, 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Çalınan tarihi çeşmenin taşları bulundu, 3 kişi yakalandı

6 saat önce

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, yerinden sökülerek çalınan 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları bulundu.

Çalınan tarihi çeşmenin taşları bulundu, 3 kişi yakalandı, System.String[]

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, yerinden sökülerek çalınan 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları bulundu. 2'si kardeş, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Güneyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, Vakfıkebir- Tonya Yolu üzerindeki ağaçlık alanda bulunan 150 yıllık çeşmenin yerinde olmadığını fark etti. İlçenin eski Tahrirat Katibi ve ilk kaymakamı olan, 1904-1909 yılları arasında da belediye başkanlığı yapan Hacı Memiş tarafından 1870 yılında hayrat olarak yaptırılan çeşmenin, yerinden söküldüğünü görünce şaşkına dönen Şeref, durumu jandarmaya bildirdi.

TAŞLARI BULUNDU, 3 KİŞİ YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, çevredeki güvenlik kameraları ile mobese görüntülerini inceledi. Ardından da tarihi eser kaçakçısı olduğu tahmin edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında jandarma, tarihi çeşmeye ait taşları Fevziye Mahallesi'nde buldu. M.A., kardeşi O.A. ve akrabaları S.A. adlı şüpheliler ise gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.


Vakfıkebir, Jandarma, Tonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü sürücünün jandarmayı tehdit ettiği o anlar kamerada
Ceza yazılan sürücü, küfür ve hakaretler yağdırıp jandarmayı tehdit etti Görev başındaki jandarmayı tehdit eden alkollü sürücü kamerada 500 bin TL ödülle aranan teröristin öldürüldükten sonraki görüntüleri çıktı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:04:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalınan tarihi çeşmenin taşları bulundu, 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]