Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi

12.05.2022 12:33
Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan tarım aleti jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan tarım aleti jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde park halinde olan tarım aleti çalındı. Tarım aletinin sahibi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı adrese gelen ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra tarım aletinin bulunması için çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde çalınan tarım aleti bulundu.

Hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan H.M.K. isimli şüpheli adliyeye sevk edilirken bulunan tarım aleti de sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

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Jandarma, Hisarcık, Kadirli, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika


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