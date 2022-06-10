Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde park halinde olan tarım aleti çalındı. Tarım aletinin sahibi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı adrese gelen ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra tarım aletinin bulunması için çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde çalınan tarım aleti bulundu.

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika

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