Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi

10.06.2022 13:36
Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan tarım aleti jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan tarım aleti jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde park halinde olan tarım aleti çalındı. Tarım aletinin sahibi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı adrese gelen ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra tarım aletinin bulunması için çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde çalınan tarım aleti bulundu.

Hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken bulunan tarım aleti de sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Kütahya'da altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 9 zanlı yakalandı Kütahya'da altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 9 zanlı yakalandı Hisarcık'ta jandarmadan izinsiz kazı operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı Hisarcık'ta jandarmadan izinsiz kazı operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı Kadirli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı Kadirli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:20:51. #1.13#
SON DAKİKA: Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement