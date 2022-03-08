Çalınan tarım aletleri jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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Çalınan tarım aletleri jandarma tarafından bulundu

08.03.2022 08:53
Çalınan tarım aletleri jandarma tarafından bulundu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçilere ait tarım aletlerini evin önünden çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçilere ait tarım aletlerini evin önünden çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi.

Olay Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede çiftçilik yapan M.T. ile M.K. ve A.B. evlerinin önünde bulunan tarım aletlerinin yerinde olmadığı fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından jandarma ekipleri hırsızlığın S.Ç., Ö.T., M.Ö., A.Ö. ve M.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler 5 şüpheliyi ilçeye bağlı Lütfiye Mahallesi'nde ele geçirdi. Öte yandan çalınan tarım aletleri de çiftçilere teslim edilirken, ifadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı. - MANİSA

Çalınan tarım aletleri jandarma tarafından bulundu
Çalınan tarım aletleri jandarma tarafından bulundu

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Saruhanlı, Jandarma, Manisa, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan tarım aletleri jandarma tarafından bulundu - Son Dakika


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