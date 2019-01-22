Son Dakika Haberleri: Çalınan Traktörüne 3 Yıl Sonra Kavuştu

Çalınan Traktörüne 3 Yıl Sonra Kavuştu

1 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, traktör hırsızlığını aydınlatmak için çalışma yapan polis ekipleri, 3 yıl önce çalınan başka bir traktörü buldu.

Çalınan Traktörüne 3 Yıl Sonra Kavuştu, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, traktör hırsızlığını aydınlatmak için çalışma yapan polis ekipleri, 3 yıl önce çalınan başka bir traktörü buldu. Traktör, sahibi Mehmet Ali Güneylioğlu'na teslim edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde geçen aralık ayında gerçekleşen traktör hırsızlığı üzerine çalışma başlattı. Çalıntı traktörün römorku, pazar günü bir evin bahçesinde bulundu. Çalıntı traktörün ise M.S.T.'ye ait tamirhanede olduğu öğrenildi. Tamirhaneye aynı gün baskın yapan ekipler, çalınan bu traktör yerine, 3 yıl önce Sarıgöl ilçesinden çalınan başka bir traktörü buldu. M.S.T. ile çalıntı traktörü sattığı iddiasıyla O.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve M.S.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Traktör, sahibi Mehmet Ali Güneylioğlu'na, Salihli'den çalınan traktörün römorku ise sahibi Davut Özçelik'e teslim edildi.

Traktörü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:54 Kaynak: DHA

Polis, Manisa, Salihli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babasının Gözaltına Alındığını Gören Küçük Kız da Ellerini Kaldırıp Polise Yürüdü Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:09:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalınan Traktörüne 3 Yıl Sonra Kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]