Çalınan yüz yıllık halı bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Çalınan yüz yıllık halı bulunup sahibine teslim edildi

21.07.2022 17:01
Çalınan yüz yıllık halı bulunup sahibine teslim edildi

Küçükçekmece'de havalandırmak için balkon demirine asıldıktan sonra rüzgarda düşen 10 bin dolar değerindeki yüz yıllık halıyı çalan hırsız yakalandı.

Küçükçekmece'de havalandırmak için balkon demirine asıldıktan sonra rüzgarda düşen 10 bin dolar değerindeki yüz yıllık halıyı çalan hırsız yakalandı. Antika halı sahibine teslim edilirken, nalının çalınma anı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Küçükçekmece Cennet Mahallesi 610. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden Ercan Dede, binanın birinci katındaki balkon demirine kök boyadan yapılan 100 yıllık olduğu belirtilen halıyı havalanması için astı. Bir süre sonra dışarı çıkan Dede, asırlık halının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine oğluyla beraber binanın önündeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Dede, rüzgarda uçan halının bir süre yerde kaldığını, ardından motosikleti ile gelen bir kişi tarafından düzgün bir şekilde katlanarak götürüldüğünü gördü. Dede, güvenlik kamera kayıtlarıyla beraber polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Evde ve sokakta çalışma yapan polis ekipleri hırsızlık zanlısını tespit etti. Şüphelinin adresine giden polis halıyı motosikletin üzerinde bulurken, şüpheliyi de gözaltına aldı. Halı Ercan Dede'ye teslim edilirken, şüpheli şahıs da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yüz yıllık halının havalandırmak için asıldığı sırada düştüğünü belirten Ercan Dede, "Pazar günü yüz yıllık antika halımızı havalanması için balkona asmıştık. Arada bir kontrol ediyorduk güneşlenmesi için, saat 17.00 sıralarında halının yerinde olmadığını gördük. Halı gitti, oğlumla beraber güvenlik kameralarını seyrettik. Motosikletli bir hırsız kapının önünde duruyor. Halıyı katlayıp motosikletine koyup götürüyor. Ben de görüntülerle beraber polis karakoluna gittim, polis de evde inceleme yaptı. Polis kısa sürede halıyı bulup, hırsızı da yakalayıp getirdi" dedi.

Hırsızın halının bu kadar değerli olduğunu bilmediğini ve halının 2014 yılında değerinin 10 bin dolar olduğunu anlatan Dede, "Hırsız halının çok değerli olduğunu bilmiyordu, daha motosikletten indirmemiş. O şekilde gidip kapıdan almışlar. Halıyı buldum, sevinciyle şikayetçi olmadım. Hırsızı da görmedim. Halıyı sırtladım eve geldim. Değeri 2014 yılında araba almak için satacaktım, Kapalı Çarşı'ya götürdüm, üç dört mağaza 10 bin dolar fiyat verdi. Fiyatı görünce satmaktan vazgeçtim. Para her zaman gelir ama biz 10 bin dolar verip de bu tür halıları alamayız dedim. Kredi çektim arabayı aldım ama halı yerinde durdu. Şu an götürmedim değerini ölçtürmek için, tekrar götüreceğim. Haberden sonra ablam ve ağabeyim beni arayıp 'Sen sahip çıkamıyorsun, bize gönder' diye dalga geçiyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan yüz yıllık halı bulunup sahibine teslim edildi - Son Dakika

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