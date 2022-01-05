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Çalındı ihbarı yapılan koyunlardan bir kısmı 5 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika

Çalındı ihbarı yapılan koyunlardan bir kısmı 5 kilometre uzaklıkta bulundu

05.01.2022 11:04
Çalındı ihbarı yapılan koyunlardan bir kısmı 5 kilometre uzaklıkta bulundu

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde çalındı ihbarında bulunulan 40 koyundan 23 tanesi ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde çalındı ihbarında bulunulan 40 koyundan 23 tanesi ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Yalıhüyük mevkiinde hayvancılık yapan Ziya Akyol,ahırındaki 40 tane koyunun yerinde olmadığını fark edince durumu polise haber verdi.

Koyunların çalındığını düşünen Ziya Akyol'un babası Cemal Akyol, "Gece 11.00 civarında ahırda koyunları kontrol ettim. Hepsi yerindeydi. Ahır evimin yanında. Köpek havlaması duydum. Yarım saat sonra tekrar kontrol ettim bir anormallik yoktu. Saat 12 00 gibi gittim uyudum. Sabah 06 00 koyunlara yem vermek için ahıra geldiğimde ahırın demir kapısının açık olduğunu ve içeride koyunların olmadığını fark ettim. Olayı hemen Polise haber verdim." dedi.

Araştırma başlatan Yalıhüyük polisi koyunların 23 tanesini ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki bağlar mevkii tepesinde otlanırken buldu.

Olay mahallinde inceleme yapan polis kaybolan diğer koyunları halen arıyor.

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Yalıhüyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalındı ihbarı yapılan koyunlardan bir kısmı 5 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalındı ihbarı yapılan koyunlardan bir kısmı 5 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika
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