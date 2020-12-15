Çalındı motosiklet terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika

Çalındı motosiklet terk edilmiş halde bulundu
15.12.2020 11:42
Adıyaman'da birkaç gün önce park halindeyken çalınan motosiklet terk edilmiş halde vatandaşlar tarafından bulundu.
Adıyaman'da birkaç gün önce park halindeyken çalınan motosiklet terk edilmiş halde vatandaşlar tarafından bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yağlı'ya ait 02 LF 905 plakalı motosiklet Yeni Mahallede park halindeyken kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalınmıştı. Meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunulmuştu. Meydana gelen olay sonrasında motosiklet Yeni Mahalle 2637 Sokak içerisinde vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulundu. Motosikleti bulan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak motosikleti sahibine teslim etti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum