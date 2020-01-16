Çalındığını sandığı 70 bin TL'lik yüzükleri evde buldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çalındığını sandığı 70 bin TL'lik yüzükleri evde buldu - Son Dakika

Çalındığını sandığı 70 bin TL'lik yüzükleri evde buldu

6 saat önce

Sivas'ta lüks cipinden 70 bin lira değerindeki 3 adet pırlanta yüzüğün çaldığını düşünerek polise başvuran şahıs yüzükleri evinde buldu.

Çalındığını sandığı 70 bin TL'lik yüzükleri evde buldu, System.String[]

Sivas'ta lüks cipinden 70 bin lira değerindeki 3 adet pırlanta yüzüğün çaldığını düşünerek polise başvuran şahıs yüzükleri evinde buldu.


Sivas'ta bir şahıs Galericiler Sitesi içerisinde park halinde bulunan lüks aracından yaklaşık değeri 70 bin lira olan 3 pırlanta yüzüğün çalındığını iddia ederek durumu polis ekiplerine bildirmişti. Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemelerin ardından hırsız veya hırsızların bulunması için çalışma başlatılmıştı. Ancak yüzüklerin çalındığını düşünen şahıs, 3 adet yüzüğü evinde buldu. Tekrar polise başvurup, kayıp yüzükleri bulduğunu belirterek ifadesini yeniledi. - SİVAS

Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:18 Kaynak: İHA
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Çalındığını sandığı 70 bin TL'lik yüzükleri evde buldu
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