Çalındıktan sonra kundaklanan otomobilin plakası sahte çıktı

ANKARA'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, çaldıkları otomobili ateşe verip kayıplara karıştı. Kundaklanan otomobilin plakasının sahte olduğunu belirlendi.

Olay saat 04.30 sularında Ankara'nın Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, çaldıkları 11 DT 208 plakalı otomobili yolda bırakarak ateşe verdiler. Yanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Emniyet ekipleri yaptıkları çalışmada otomobil plakasının da sahte olduğunu tespit etti. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis, aracı çalan kişi veya kişiler üzerinde çalışma başlattı.