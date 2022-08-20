Çalınma endişesi ile 40 yıldır belediye binasında muhafaza ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çalınma endişesi ile 40 yıldır belediye binasında muhafaza ediliyor

20.08.2022 13:23
Çalınma endişesi ile 40 yıldır belediye binasında muhafaza ediliyor

Çalınma endişesi ile 40 yıldır belediye binasında muhafaza ediliyor Tokat'ın Niksar ilçesinde 117 yıllık çan, çalınma endişesi ile 40 yıldır belediye binasında muhafaza altında tutuluyor.

Çalınma endişesi ile 40 yıldır belediye binasında muhafaza ediliyor

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde 117 yıllık çan, çalınma endişesi ile 40 yıldır belediye binasında muhafaza altında tutuluyor.

Niksar kalesinde 1950'li yıllarda sergilenen çan, çalınma ihtimali nedeni ile itfaiye binasına getirildi. İtfaiye binası kullanılan çan, yapımı 1983 yılında tamamlanan belediye hizmet binasının alt katına konuldu. Çan, bulunduğu yerden de çalınma endişesi nedeni ile belediye binasının üçüncü katında salonun girişine yerleştirildi. Belediye hizmet binasının 2012 yılında taşınmasının ardından boşalan bina polis merkezine dönüştürüldü. Yıllardır çalınma tehlikesi nedeni ile saklanan çan en güvenli yerde muhafaza ediliyor.

Çan, 40 yıldır belediye binasında saklanıyor

Niksar Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kayayurt, yıllarca çanın çalınma tehlikesine karşı korumaya çalıştıklarını belirterek, "Amerika'dan bu çanın peşinde olan bir ekibin geldiğini ve onun için güvenliği almak için alt kat tehlikeli diye buraya aldık. Daha sonra da bu kata demirden ara kapı yaptık. Gayet muhafazalı bir biçimde bugüne kadar sakladık. Çan, 40 yıldır burada" dedi.

Çan'ın çok ağır olduğuna dikkat çeken Kayayurt, "İnsan gücüyle şu anda yerinden bile kıpırdatma şansı yok. Yani iş makinesi gücüyle ancak kaldırılabilir. Emniyet binası içinde çan güvende. Şehir dışından gelenler çanın resim çekiyorlar" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı Çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı Çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı Çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalınma endişesi ile 40 yıldır belediye binasında muhafaza ediliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:36 Tam 10 kilo! Şişkinlik için gittiği hastanede karnından çıkarıldı
10:21 Sadece 1 gün evli kaldığı kadına 5 yıldır nafaka ödeyen adam adalet yürüyüşüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 13:23:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çalınma endişesi ile 40 yıldır belediye binasında muhafaza ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement