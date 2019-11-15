Son Dakika Haberleri: Çalıntı 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu - Son Dakika

Çalıntı 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu

6 saat önce

Sakarya'da çalıntı olduğu düşünülen 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu.

Çalıntı 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu, System.String[]

Sakarya'da çalıntı olduğu düşünülen 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden ele geçirilen ve bulunan 33 bisiklet Serdivan Yediemin Otopark, Uğur Yediemin Otapark ve Teba Yediemin Otopark'a çekildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar
Swinger partisini basıp bir kişiyi silahla yaralayan polisler, tazminat ödeyecek 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 18:12:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalıntı 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]