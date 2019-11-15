Çalıntı 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu

Sakarya'da çalıntı olduğu düşünülen 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden ele geçirilen ve bulunan 33 bisiklet Serdivan Yediemin Otopark, Uğur Yediemin Otapark ve Teba Yediemin Otopark'a çekildi. - SAKARYA