Çalıntı 500 bin liralık alüminyum İstanbul'da bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalınan ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 15 ton alüminyum profil, İstanbul'da bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalınan ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 15 ton alüminyum profil, İstanbul'da bulundu.



Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL'lik alüminyum profil tıra yüklendikten sonra ortadan kayboldu. İşletme yetkililerinin, jandarmaya gelerek şikayetçi olması üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı görevliler, ortadan kaybolan malzemelerin bulunduğu tırın peşine düştü. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada tırda ikiz plaka kullanıldığı belirlendi.



İstanbul'da bulundu



Jandarma ekiplerince yapılan başarılı çalışmalar sonucu tır, sürücüyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan tırın sürücüsü N.Ş., ifadesinde malzemeleri indirdiği yeri itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri malzemelerin indirildiği İstanbul Sancaktepe'deki bir hurdacıya düzenlediği baskında malzemeleri de ele geçirdi. Malzemeler sahibine teslim edilirken jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen N.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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