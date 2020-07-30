Çalıntı araba 'araç takip sistemi' sayesinde yakalandı - Son Dakika

Çalıntı araba 'araç takip sistemi' sayesinde yakalandı

ADANA - Adana'da, bir kişi dayısının işyerine ait arabayı çaldıktan sonra 'araç takip sistemi' sayesinde polis tarafından yeri tespit edildi. Polis, çalıntı otomobili kovaladığı sırada çalan kişi arabayı bırakıp izini kaybettirdi.

Alınan bilgiye göre, Bülent Arslan patronuna ait 01 V 9721 plakalı otomobil ile evine geldi. Arslan'ın yeğeni, E.İ arabanın anahtarını alıp Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinden otomobili çaldı. Durumu fark eden Arslan, olayı polise bildirdi.

"Çalıntı otomobil 'araç takip sistemi' sayesinde yakalandı"

Arslan otomobilde bulunan 'araç takip sistemi' ile polislere sürekli konum bildirdi. Polis araç ile karşılaştığında 'dur' ihtarında bulundu. Ancak aracı kullanan E.İ. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre polisten kaçmaya çalışan E.İ. otomobilin sol arkasını duvara vurdu. Ardından E.İ. Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 31070 sokak içerisinde terk ederek izini kaybettirdi.

Polis E.İ'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.