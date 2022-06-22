Esenyurt'ta çalıntı arabayla polisten kaçtı, ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Esenyurt'ta çalıntı arabayla polisten kaçtı, ortalığı savaş alanına çevirdi

22.06.2022 09:32

Esenyurt'ta çalıntı arabayla polisten kaçtı, ortalığı savaş alanına çevirdi Esenyurt'ta çalıntı araçla polisten kaçmaya çalışan bir şahıs, sokaktaki iki ayrı otomobile çarptı.

Esenyurt'ta çalıntı arabayla polisten kaçtı, ortalığı savaş alanına çevirdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta çalıntı araçla polisten kaçmaya çalışan bir şahıs, sokaktaki iki ayrı otomobile çarptı. Araçtan inerek koşan hırsız, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Yaşananlar cep cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi sabah saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre içinde siyah maskeli şüpheli şahısların olduğuna dair ihbar edilen bir araç, emniyet güçleri tarafından takip edildi. 1224. sokakta olduğu tespit edilen plakasız otomobildeki Enes K. isimli şahıs, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kullandığı araçla sokak üzerinde park halindeki iki araca çarparak maddi hasar veren K., otomobilden inerek koşmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakayı ele veren Enes K.'nın üzerinde hırsızlık maksatlı eldiven ve tornavidalar bulundu. Yapılan sorgulamanın ardından çalıntı olduğu tespit edilen araçta iki farklı plaka daha bulunduğu bildirilirken Enes K., Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Benim 70 bin liraya yakın hasarım var"

Şahsın kaçarken çarptığı araçlardan birinin sahibi olan Mahmut Yıldız, "16 yaşında bir çocuk, aracı çalarak gece dükkan soymuş. Polisler onu kovaladığı esnada bizim sokağa geliyor. Sokakta da polis aracıyla karşılaşınca geri çıkmaya çalışıyor ve aracımı bu hale getiriyor. Benim 70 bin liraya yakın hasarım var. Çocuğu ben gördüm. O sırada evdeydim ve servise gidecektim. Bir gümbürtü duydum ve aracın çarpma sesine uyandım. Dışarı çıktığımda polislerin arkadaşı alıp götürdüğünü gördüm. Çalıntı araçtan tornavidalar, sahte plakalar çıktı" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta çalıntı arabayla polisten kaçtı, ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta çalıntı arabayla polisten kaçtı, ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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