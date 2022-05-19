Çalıntı araç için 183 güvenlik kamerası incelendi - Son Dakika
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Çalıntı araç için 183 güvenlik kamerası incelendi

19.05.2022 09:56
Çalıntı araç için 183 güvenlik kamerası incelendi

İzmir'in Menemen ilçesinde çalınan araç, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince 9 gün boyunca yaklaşık 183 güvenlik kamerası incelenerek bulundu.

İzmir'in Menemen ilçesinde çalınan araç, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince 9 gün boyunca yaklaşık 183 güvenlik kamerası incelenerek bulundu. Yakalanan 2 kişi tutuklanırken, araç sahibine teslim edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na Menemen ilçesi Hatundere Mahallesi'nde H.K. isimli şahsın IZBAN durağında park halindeki otomobilinin 7 Mayıs tarihinde çalındığı ihbarı yapıldı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda olaya karışan fail veya faillerinin yakalanması için çalışma başlatan Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince 9 gün boyunca yaklaşık 183 güvenlik kamerası titizlikle incelendi. Yapılan takip sonucunda çalıntı otomobilin Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. 16 Mayıs'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler M.S. ve B.Z. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çalınan otomobil de bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Jandarma, Menemen, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı araç için 183 güvenlik kamerası incelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalıntı araç için 183 güvenlik kamerası incelendi - Son Dakika
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