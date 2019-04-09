Çalıntı Araç Jandarmanın Dikkati Sayesinde Yakalandı

İzmir
'de trafik kazası ihbarına giden jandarma, kaza yeri yakınından geçen çalıntı aracı plakasından tanıyarak yakaladı.
İzmir İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelbahçe
ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'nde meydana gelen hasarlı trafik kazasına müdahale eden ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler, olay yeri yakınından geçen ve şüpheli araç olarak aranan bir kamyoneti plakasından tanıdı.
Harekete geçen ekipler, aracı Yetki Mahallesi'nde durdurdu. Aracın çalıntı olduğunu belirleyen jandarma, araçtaki A.K'yi gözaltına aldı. A.K'nin 8 ayrı suç nedeniyle arandığı belirlendi.
Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ele geçirildi.
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.