Son Dakika Haberleri: Çalıntı Araç Jandarmanın Dikkati Sayesinde Yakalandı

Çalıntı Araç Jandarmanın Dikkati Sayesinde Yakalandı

1 saat önce

İzmir'de trafik kazası ihbarına giden jandarma, kaza yeri yakınından geçen çalıntı aracı plakasından tanıyarak yakaladı.

Çalıntı Araç Jandarmanın Dikkati Sayesinde Yakalandı, System.String[]
İzmir'de trafik kazası ihbarına giden jandarma, kaza yeri yakınından geçen çalıntı aracı plakasından tanıyarak yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelbahçe ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'nde meydana gelen hasarlı trafik kazasına müdahale eden ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler, olay yeri yakınından geçen ve şüpheli araç olarak aranan bir kamyoneti plakasından tanıdı.

Harekete geçen ekipler, aracı Yetki Mahallesi'nde durdurdu. Aracın çalıntı olduğunu belirleyen jandarma, araçtaki A.K'yi gözaltına aldı. A.K'nin 8 ayrı suç nedeniyle arandığı belirlendi.

Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ele geçirildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:17 Kaynak: AA
İzmir, Araç, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pamukkale Turizm'in İflas Kararı Bozuldu! Firma Seferlerine Devam Edecek Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, Trafik Kazası Geçirdi! İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:33:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalıntı Araç Jandarmanın Dikkati Sayesinde Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]