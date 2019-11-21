Son Dakika Haberleri: Çalıntı araç süphelisi Adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı araç süphelisi Adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Çalıntı araç süphelisi Adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan aracın çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Çalıntı araç süphelisi Adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan aracın çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine iş yeri sahibi gözaltına alındı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalıntı araçların bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde ki bir iş yerinin önünde üzeri brandayla kapatılmış araç bulundu. Yapılan araştırmalarda aracın İstanbul'dan çalıntı olduğu tespit edildi.


Çevrede yapılan araştırmada iş yeri sahibi M.Ö. aracın ismini bilmediği bir şahıs tarafından tamir amaçlı bırakıldığını fakat kim olduğunu bilmediğini söyledi. Çalıntı araç ruhsat sahibine teslim edilirken, şüpheli M.Ö. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Tatlıkuyu Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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