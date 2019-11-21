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Çalıntı araç süphelisi serbest bırakıldı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan aracın çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan iş yeri sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı araç süphelisi serbest bırakıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan aracın çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan iş yeri sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalıntı araçların bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde ki bir iş yerinin önünde üzeri brandayla kapatılmış araç bulundu. Yapılan araştırmalarda aracın İstanbul'dan çalıntı olduğu tespit edildi. Çevrede yapılan araştırmada iş yeri sahibi M.Ö. aracın ismini bilmediği bir şahıs tarafından tamir amaçlı bırakıldığını fakat kim olduğunu bilmediğini söyledi. Çalıntı araç ruhsat sahibine teslim edilirken, şüpheli M.Ö. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Tatlıkuyu Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:57 Kaynak: İHA
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