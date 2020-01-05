Çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalıntı aracın plakasını 'evleniyoruz' yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı.

Çalıntı aracın plakasını

Gaziantep'te çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde Perilikaya Mahallesi 55. Sokak'ta bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı'nda plakasında "evleniyoruz" yazısı bulunan çalıntı araçtakiler "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca sonucu yakalandı.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, yaya kaçan 3 şüpheli de operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, Şahinbey, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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