Çalıntı aracını trafikte görünce şaşkınlık geçirdi! Polis yaşanan kovalama sonucu hırsızları kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Kale Mahallesi Hüyük Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde park halinde olan Hasan Şanal'a ait hafif ticari çalındı. Bir gün sonra ise Çepne Mahallesi'nde bir aracın plakaları çalındı. Aracının çalındığını fark eden Şanal, polise başvurdu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

YOLDA YÜRÜRKEN ÇALINAN ARACINI GÖRDÜ

Yolda yürürken plakası değiştirilen aracını gören Şanal, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine aracı takibe alan polis ekipleri ve zanlılar arasında kovalamaca başladı. Kovalama sonunda Buharaevler kavşağında polis ekipleri zanlıları çalıntı araçla durdurdu.

KOVALAMACA SONUCU ARAÇTAN İNEREK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Araçtan inerek kaçmaya başlayan zanlılardan birinin kovalamaca esnasında belinden kurusıkı tabanca çıkarmasıyla polis havaya uyarı ateşi açtı. Diğer zanlı ise Pazartesi Pazarı içerisine girerek kaçmaya başladı. Zanlılar polis ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Yapılan araştırmada aracı ve plakalı çalan şahısların aynı zanlılar olduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından zanlılar haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.