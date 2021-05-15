Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika

Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu

15.05.2021 22:13
Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu, System.String[]

Ümraniye'de çaldıkları araçla hız yapan şüpheliler bir evin bahçesine daldı.

Ümraniye'de çaldıkları araçla hız yapan şüpheliler bir evin bahçesine daldı. Bu sırada bahçede bisiklet süren çocuklar, ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, Ümraniye Muşmula Caddesi Cemil Meriç Mahallesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi park halinde bulunan Volkwagen marka bir aracı çaldı. Çalıntı araçla mahalle arasında hızla seyreden şüpheliler, direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki 34 DS 7496 plakalı bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle çalıntı araç bir evin bahçesine daldı. Bu sırada bahçe bisiklet sürerek oyun oynayan 4 çocuk ölümden kıl payı kurtuldu. Yaşanan kaza mahallede büyük paniğe neden olurken, sokağa dökülen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

5 çocuğu ölümden kurtardı

Çocukları arabanın altında kalmaktan kurtaran Mehmet Yiğit ise o anları anlatarak, "Ben bahçede arabamı yıkıyordum. Bir arabanın sokaktan hızla geçtiğini gördüm. O anda da çocuklar bahçede oyun oynuyordu. Arabanın tekrar sokağa döndüğünü görünce direksiyon hakimiyetini kaybedeceğini anladım. Çocukları hemen kenara çektiğim anda araba bahçeye daldı. Bisiklet ise arabanın altında kaldı. Ben müdahale etmeseydim en az 4 5 çocuk arabanın altında kalacaktı" diye konuştu.

Çaldıkları araçla kaza yapan şüpheli şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu
Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu
Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu
Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu
Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu
Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu

Bisiklet, Otomobil, Ümraniye, Meriç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü Galatasaray her şeyi yaptı ama olmadı! Ligi ikinci bitiren Aslan, Şampiyonlar Ligi biletiyle teselli buldu Galatasaray her şeyi yaptı ama olmadı! Ligi ikinci bitiren Aslan, Şampiyonlar Ligi biletiyle teselli buldu Fenerbahçe beraberliği buldu ama çok geç! Canlı anlatım Fenerbahçe beraberliği buldu ama çok geç! Canlı anlatım Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 145'e yükseldi Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 145'e yükseldi         
21:47
Yeni Malatya'dan Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi Yeni Malatya'dan Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi         
21:31
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş         
19:17
Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir         
19:13
Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı         
18:49
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı         
14:58
Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor         
13:47
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum         
11:37
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı! Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!         
10:57
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 22:32:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalıntı araçla evin bahçesine daldılar: Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement