Son Dakika Haberleri: Çalıntı araçla kaçan hırsızlar, kovalamacayla yakalandı
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Çalıntı araçla kaçan hırsızlar, kovalamacayla yakalandı

2 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yapan 3 kişi, çalıntı araçla polisten kaçtı.

Çalıntı araçla kaçan hırsızlar, kovalamacayla yakalandı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yapan 3 kişi, çalıntı araçla polisten kaçtı. Hırsızlar, kovalamaca sonucu Isparta'nın Gelendost ilçesinde havaya ateş açılarak, durdurulup, gözaltına alındı.  
Alanya'dan çaldıkları 07 HJN 47 hafif ticari araçla çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kişi, saat 12.00 sıralarında, Isparta Eğirdir'de, polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Ekiplerin bilgi vermesi üzerine araç, Gelendost Emniyet Amirliği ekiplerince takibe alındı. 'Dur' uyarılarına uymayan şüpheliler, buradaki kontrol noktasını da aşarak, kaçmaya devam etti. Polis ekipleri, bir süre sonra ters şeride giren şüphelilerin içinde bulunduğu aracı ekip otosuyla çarparak, durdurmaya çalıştı. Ekip otosunun çarptığı hafif ticari araç, Dörtyol kavşağında kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Araçtan inen 3 kişi, bu kez de koşarak, kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, havaya ateş ederek, durdurduğu hırsızları gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan hırsızların; O.Ö., A.O.B. ve İ.Ç. olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada, Alanya'da iş yerinden çalındığı tespit edilen 325 liralık madeni para ve 27 parça kıyafet ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen O.Ö., A.O.B. ile İ.Ç., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


- Isparta
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:01 Kaynak: DHA
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