Çalıntı araçla kaçarken, emniyet müdürlüğü önünde beton bariyere çarptı - Son Dakika

Şüphelinin çalıntı araçla kaçması ve kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın hızla kaçışı ve bariyerlere çarpma anı yer alıyor.

Sanayi Mahallesi 3321 Sokak'ta, 17 Ekim günü yaşanan olayda, M.İ. adlı şüpheli, bir lokantanın önünde kontak anahtarı üzerinde park halinde bulunan 32 AAT 241 plakalı hafif ticari aracı çaldı. Araç sahibinin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Çalıntı araç, Koçtepe köyü yolunda takibe alındı.

ISPARTA'da, kontak anahtarı üzerinde olan hafif ticari aracı çalan zanlı, polisle girdiği kovalamaca sırasında emniyet müdürlüğü önündeki beton bariyere çarptı. Şüphelinin yara almadan kurtulduğu kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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