Çalıntı Araçla Kaza Yapan Sürücü Hayatını Kaybetti
24 dakika önce
Uşak'ın Eşme ilçesinde, çalıntı olduğu öğrenilen araçla kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi.
Uşak
'ın Eşme
ilçesinde, çalıntı olduğu öğrenilen araçla kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi.
Eşme-Uşak çevre yolunda A.T. (54) idaresindeki 45 TA 0892 plakalı otomobil devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bu arada, otomobilin önceki gün Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinden çalındığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:41 Kaynak: AA
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