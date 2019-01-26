Son Dakika Haberleri: Çalıntı Araçla Kaza Yapan Sürücü Hayatını Kaybetti

Çalıntı Araçla Kaza Yapan Sürücü Hayatını Kaybetti

24 dakika önce

Uşak'ın Eşme ilçesinde, çalıntı olduğu öğrenilen araçla kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi.

Çalıntı Araçla Kaza Yapan Sürücü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Uşak'ın Eşme ilçesinde, çalıntı olduğu öğrenilen araçla kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi.

Eşme-Uşak çevre yolunda A.T. (54) idaresindeki 45 TA 0892 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bu arada, otomobilin önceki gün Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden çalındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:41 Kaynak: AA

Eşme, Uşak, Güncel
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