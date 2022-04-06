Çalıntı araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Çalıntı araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

06.04.2022 20:07

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, çaldıkları araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, çaldıkları araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda devriye gezen polis ekibi, plakasız otomobili durdurmak istedi.

Polis, "Dur" ihtarına uymayarak kaçan aracı takibe aldı.

Kovalamaca sonucu durdurulan aracın çalıntı olduğu belirlendi, otomobildeki S.C.C, M.G. ile Ö.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.C.C ile M.G. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Çalıntı araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Çalıntı araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Çalıntı araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalıntı araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalıntı araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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