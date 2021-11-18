Çalıntı araçla polisten kaçmaya çalışan alkollü ve ehliyetsiz gençler yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 3 genç, yaşanan kovalamacının ardından yakalandı. Gençlerin alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Topallı mevkiindeki uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Isparta'dan Antalya istikametine seyir halindeki 07 ARJ 479 plakalı araç, aracın çalıntı olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Uygulama noktasında durmayan araç, polis tarafından takibe alındı. Araç, uzun bir kovalamacanın ardından Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi girişi Altınoluk Caddesi üzerinde sağlı sollu polis ekipleri tarafından kıskaca alınarak durduruldu. Aracın içindeki 3 gencin alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Aracı kullanan Umut A. (19) ile yanındaki Volkan Y. (20) ve Hazar B. (20), ifadeleri alınmak üzere Aksu Polis Karakolu'na götürüldü. Aracın kovalamaca sırasında başka araçlarda maddi hasara yol açtığı tespit edildi. - ANTALYA