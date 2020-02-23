Çalıntı araçla polisten kaçtı, yakalanınca 'kol saatimi cebime koyun' dedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı araçla polisten kaçtı, yakalanınca 'kol saatimi cebime koyun' dedi - Son Dakika

Çalıntı araçla polisten kaçtı, yakalanınca 'kol saatimi cebime koyun' dedi

6 saat önce

Antalya'da MOBESE kameralarına takılan çalıntı araç ile polis arasında geçen kovalamacada, şüpheli sürücü yarım saatlik takip sonucu yakalandı.

Çalıntı araçla polisten kaçtı, yakalanınca 'kol saatimi cebime koyun' dedi, System.String[]

Antalya'da MOBESE kameralarına takılan çalıntı araç ile polis arasında geçen kovalamacada, şüpheli sürücü yarım saatlik takip sonucu yakalandı. Kovalamaca sırasında aracı elektrik direğine çarpan şüpheli, kelepçelenirken polisten kol saatinin cebine konmasını istedi. Polis şüphelinin kol saatini çıkartıp kelepçeyi taktı.


Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesinde meydana geldi. Isparta'dan çalıntı araç kaydı bulunan 32 LV 317 plakalı araç, Antalya'da MOBESE kameralarına yansıdı. İhbarın ardından şehir merkezi istikametine ilerleyen aracın peşine çok sayıda polis takıldı. Önü kesilen araç sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayınca ara sokaklara girdi. Elektrik direğine çarptıktan sonra ilerlemeye devam eden araç, Ayanoğlu 1903 sokağa geldiği sırada durdu. İçerisindeki şüpheli Sefer T. (26), yaya olarak kaçtığı 1905 sokaktaki bir evin bahçesinde kıskıvrak yakalandı. Polis, aracın içerisinde yaptığı incelemede, ruhsat sahibinin Şerife Çelik isminde olduğunu tespit etti.


Polis aracı içerisinde sorgulanan şüpheli Sefer T., yemin ederek çalmadığını savundu, kelepçeleneceği sırada kol saatinin cebine konmasını istedi. Kol saati polis tarafından çıkarılan ve hakkında hırsızlık suçundan arama kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine, hasar gören araç da çekici yardımıyla polis otoparkına kaldırıldı. - ANTALYA

Isparta, Antalya, Kepez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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