Çalıntı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, satanlara operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Çalıntı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, satanlara operasyon

13.02.2021 23:08
Çalıntı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, satanlara operasyon

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çalıntı araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çalıntı araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 257 bin TL, şasesi değiştirilmiş birçok araç ile ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde, çalıntı araçların motor ve şase numaralarının değiştirilerek, piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 1 çalıntı araç ile kullanılamaz haldeki 9 ağır hasarlı aracın motor ve şase numaralarının değiştirildiğini belirledi. Yürür hale getirilen 5 araç olmak üzere toplam 6 aracı tespit eden ekipler, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde toplam 15 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, B.A., A.A., E.Y., S.S., H.G., S.S., Ü.V., D.D., T.A., E.S. ve A.S. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 257 bin 985 lira nakit para, 3 şasesi kazılı araç, 2 hacizli yakalamalı araç, 5 araç motor bloğu, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 44 adet fişek, 2 hurdaya ayrılmış araç plakası, 1 montaja hazır hale getirilmiş araç şasesi, 1 muşta ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla, 8'i ise doğrudan serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Av Tüfeği, Ortaca, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalıntı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, satanlara operasyon - Son Dakika


Son Dakika
00:40 Maç sonu pişman oldu! Aboubakar, Fenerbahçe taraftarından özür diledi
00:34 Rıdvan Dilmen'den Arda Güler'in penaltısı için olay yorum: Sarı kart görmeliydi
00:01 İYİ Parti binasının kurşunlanması olayında yeni gelişme! Balistik raporu ortaya çıktı
00:05 Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Feyyaz Yiğit'li gönderme! Kullanılan müzik tam bomba
00:05 Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı yeni bir fotoğraf ortaya çıktı
23:43 Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı 37 yaşındaki Milatovic oldu
23:55 Şenol Güneş'ten galibiyet ve sezonu kapatan Tayip Talha açıklaması: Dinlenme olarak kabul etsin
23:36 Gerçek bir ağabey! Cenk Tosun, tepkilerin odağındaki Arda Güler'e sahip çıktı
23:10 Gaziantep'te boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:25 Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşım: Lale Orta istifa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 01:17:31. #1.13#
SON DAKİKA: Çalıntı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, satanlara operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement