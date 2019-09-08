Son Dakika Haberleri: Çalıntı araçlarla çiftçilerin mahsullerini çalan 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Çalıntı araçlarla çiftçilerin mahsullerini çalan 2 şüpheli tutuklandı

24 dakika önce

MANİSA'da çalıntı minibüs ve otomobille, çiftçilerin ürettiği mahsulleri çaldıkları belirlenip, polis tarafından suçüstü yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalıntı araçlarla çiftçilerin mahsullerini çalan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

MANİSA'da çalıntı minibüs ve otomobille, çiftçilerin ürettiği mahsulleri çaldıkları belirlenip, polis tarafından suçüstü yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesi Horozköy Mahallesi'ndeki pazaryerinden geçen 1 Eylül'de çalınan 45 M 0158 plakalı minibüsün bulunması için çalışma başlattı. Soruşturma kasamında 25 işyerinin güvenlik kameraları ile bölgedeki MOBESE kamerası görüntülerini incelemeye alındı. Görüntülerden daha önce hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden çalıntı bir otomobil tespit edildi. Görüntüler dikkatli incelendiğinde otomobilin önden giderek emniyetin uygulama noktalarını belirleyerek, arkadan gelen minibüse bilgi verdiği tespit edildi.  Soruşturmayı daha da derinleştiren polis, çalıntı otomobil ve minibüsün Turgutlu'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine çalışmalarını Turgutlu'da yoğunlaştıran polis, geçen 6 Eylül'de Ergenekon Mahallesi Kavşağı yakınlarında şüpheliler B.G. (38) ve B.Y.'yi (27) yine çalıntı olduğu belirlenen kuru üzümleri miibüsten indirirken suçüstü yakaladı. Minibüse ve çalıntı olduğu belirlenen üzümlere el konuldu. Şüphelilerin çaldığı otomobil de Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde bulundu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa, Eylül, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Günlük burç yorumları 8 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları) Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Son dakika: Bakan Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 16:59:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalıntı araçlarla çiftçilerin mahsullerini çalan 2 şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]