Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Manisa'da çaldıkları minibüsle çiftçilerin mahsullerini çalan hırsızlar yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinden çalınan 45 M 0158 plakalı aracın bulunması için çalışma başlattı.



Ekipler, 25 iş yerinin güvenlik kamerasını izleyerek daha önce hırsızlık olaylarına karışmış başka bir otomobili tespit etti. Ekipler, otomobilin önden giderek polis ve jandarma uygulama noktalarını belirleyerek diğer araca bilgi verdiği ve şüphelilerin Turgutlu'da olduğu belirlendi.

Ergenekon Kavşağı'nda operasyon düzenleyen ekipler, çaldıkları kuru üzümleri minibüsten indirdikleri sırada 2 şüpheliyi yakaladı.

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada, şüphelilere ait otomobilin de İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden çalıntı olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan B.G. (39) ve B.Y. (27) tutuklandı.



Polis ekipleri, tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.