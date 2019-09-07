Son Dakika Haberleri: Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan zanlılar yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

38 dakika önce

Manisa'da çaldıkları minibüsle çiftçilerin mahsullerini çalan hırsızlar yakalandı.

Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan zanlılar yakalandı, System.String[]

Manisa'da çaldıkları minibüsle çiftçilerin mahsullerini çalan hırsızlar yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinden çalınan 45 M 0158 plakalı aracın bulunması için çalışma başlattı.


Ekipler, 25 iş yerinin güvenlik kamerasını izleyerek daha önce hırsızlık olaylarına karışmış başka bir otomobili tespit etti. Ekipler, otomobilin önden giderek polis ve jandarma uygulama noktalarını belirleyerek diğer araca bilgi verdiği ve şüphelilerin Turgutlu'da olduğu belirlendi.

Ergenekon Kavşağı'nda operasyon düzenleyen ekipler, çaldıkları kuru üzümleri minibüsten indirdikleri sırada 2 şüpheliyi yakaladı.

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada, şüphelilere ait otomobilin de İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden çalıntı olduğu belirlendi.


Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan B.G. (39) ve B.Y. (27) tutuklandı.


Polis ekipleri, tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlçeyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Şüpheliyi linç etmek istediler
FSM'de polis operasyon düzenledi, trafik bir süreliğine tamamen durdu Kocasının başını keserle ezerek öldüren kadın, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı 'Mehmetçik'in isim babasına büyük saygısızlık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 18:02:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalıntı araçlarla hırsızlık yapan zanlılar yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]