Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan çalıntı 29 bisikletle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaylı Mahallesi'nde bir ikametin bahçesinde çok sayıda bisiklet olduğu ihbarı üzerine inceleme yaptı.
Polis, farklı zamanlarda çeşitli yerlerden çalınarak boyandığı tespit edilen bisikletlerle ilgili şüpheliler A.K. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çalıntı bisikletler evin bahçesinde bulundu - Son Dakika