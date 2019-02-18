Çalıntı Elektrikli Bisiklet Terk Edilmiş Halde Bulundu
1 saat önce
Karaman'da sahibi tarafından park edildiği evinin önünden çalınan elektrikli bisiklet, sokak içerisinde terk edilmiş halde bulundu.
Karaman
'da sahibi tarafından park edildiği evinin önünden çalınan elektrikli bisiklet, sokak içerisinde terk edilmiş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde çarşıdan dönen Muhammet H., elektrikli bisikletini Gazidükkan Mahallesi'ndeki evinin önüne park etti. Bir süre sonra elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Muhammet H., polis karakoluna giderek ihbarda bulundu. Gece geç saatlerde Topucak Mahallesi'nde devriye görevi yapmakta olan Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis
Merkezi Amirliğine bağlı ekip, sokak içerisinde terk edilmiş elektrikli bisikleti gördü. Ekip yaptığı incelemede elektrikli bisikletin 5 saat önce çalındığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı parmak izi çalışmasının ardından bisiklet sahibine teslim edildi. - KARAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:20 Kaynak: İHA
Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi
Reality Şovların İstihbarat Muhabiri: Cinayetleri Müge Anlı Çözmüyor
Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı