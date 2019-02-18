Son Dakika Haberleri: Çalıntı Elektrikli Bisiklet Terk Edilmiş Halde Bulundu

Çalıntı Elektrikli Bisiklet Terk Edilmiş Halde Bulundu

1 saat önce

Karaman'da sahibi tarafından park edildiği evinin önünden çalınan elektrikli bisiklet, sokak içerisinde terk edilmiş halde bulundu.

Çalıntı Elektrikli Bisiklet Terk Edilmiş Halde Bulundu, System.String[]
Karaman'da sahibi tarafından park edildiği evinin önünden çalınan elektrikli bisiklet, sokak içerisinde terk edilmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde çarşıdan dönen Muhammet H., elektrikli bisikletini Gazidükkan Mahallesi'ndeki evinin önüne park etti. Bir süre sonra elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Muhammet H., polis karakoluna giderek ihbarda bulundu. Gece geç saatlerde Topucak Mahallesi'nde devriye görevi yapmakta olan Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekip, sokak içerisinde terk edilmiş elektrikli bisikleti gördü. Ekip yaptığı incelemede elektrikli bisikletin 5 saat önce çalındığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı parmak izi çalışmasının ardından bisiklet sahibine teslim edildi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:20 Kaynak: İHA

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