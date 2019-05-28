Son Dakika Haberleri: Çalıntı eşyaların bulunduğu araçta yakalanan 4 kişi tutuklandı

Çalıntı eşyaların bulunduğu araçta yakalanan 4 kişi tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evden televizyon ve ses sistemi çaldıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı.

Çalıntı eşyaların bulunduğu araçta yakalanan 4 kişi tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evden televizyon ve ses sistemi çaldıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan M.D., evinin camı kırılarak televizyon ve ses sisteminin çalındığı iddiasıyla jandarma ekiplerine başvurarak şikayette bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları aramada çalındığı iddia edilen televizyon ve ses sistemini buldu. Eşyalarla aynı araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen eşyalar daha sonra sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen B.Ç., M.A., H.K ve H.Y. isimli 4 kişi tutuklandı, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:26 Kaynak: İHA
Kumbağ, Jandarma, Tekirdağ, Süleymanpaşa, 3. Sayfa
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