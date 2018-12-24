Son Dakika Haberleri: Çalıntı İhbarı Yapılan Buzağı Sahibine Teslim Edildi

Çalıntı İhbarı Yapılan Buzağı Sahibine Teslim Edildi

2 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ahırdan çalındığı ihbarı yapılan buzağı bulunarak sahibine teslim edildi.

Çalıntı İhbarı Yapılan Buzağı Sahibine Teslim Edildi, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ahırdan çalındığı ihbarı yapılan buzağı bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Balcı Mahallesi'nde yaşayan Adem Can'ın ahırındaki buzağının çalındığı yönündeki şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bu arada çevre sakinlerinden Ömer Zengin, Akçakayran mevkisinde, boynunda ip bulunan bir buzağı gördüğünü bildirmesi üzerine, ekipler olay yerine geldi.

Buzağıyı bitkin vaziyette bulan ekipler, hayvanın boynundaki ipin kesilmiş olduğunu tespit etti.

Hayvanın ahırdan çalındığı, ancak köpeklerin havlamasıyla faillerin kaçtığını değerlendiren polis, buzağı sahibine teslim etti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:16 Kaynak: AA

Balcı, Adem Can, Kandıra, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nazım Tuncer'in Etkisiz Hale Getirdiği Teröristin Cesedini Jandarmamız Buldu Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:18:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalıntı İhbarı Yapılan Buzağı Sahibine Teslim Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]