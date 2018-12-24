Çalıntı İhbarı Yapılan Buzağı Sahibine Teslim Edildi

Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde ahırdan çalındığı ihbarı yapılan buzağı bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Balcı
Mahallesi'nde yaşayan Adem Can
'ın ahırındaki buzağının çalındığı yönündeki şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Bu arada çevre sakinlerinden Ömer Zengin, Akçakayran mevkisinde, boynunda ip bulunan bir buzağı gördüğünü bildirmesi üzerine, ekipler olay yerine geldi.
Buzağıyı bitkin vaziyette bulan ekipler, hayvanın boynundaki ipin kesilmiş olduğunu tespit etti.
Hayvanın ahırdan çalındığı, ancak köpeklerin havlamasıyla faillerin kaçtığını değerlendiren polis, buzağı sahibine teslim etti.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.