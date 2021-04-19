Çalıntı kamyonetle inşaat alanından demirleri böyle çaldılar - Son Dakika

Çalıntı kamyonetle inşaat alanından demirleri böyle çaldılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de çalıntı kamyonetle inşaat alanından demir çalan biri kadın 3 kişi mahalle sakinleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Kısa sürede kamyoneti demir yığınları ile dolduran şahıslar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, gece yarısı kamyonetle bir inşaatın önüne biri kadın 3 kişi geldi. Şahıslar, inşaatın dış cephe yapımında kullanılan iskele demirlerini çalıntı olduğu iddia edilen kamyonete yükledi. Kısa sürede kamyoneti demir yığınları ile dolduran 3 kişi, mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine polis ekiplerinin takibi sonucunda 3 kişi yakalandı.

Yakalanan 1'i kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.