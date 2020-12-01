Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı - Güvenlik kamerası - Son Dakika

Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı - Güvenlik kamerası

01.12.2020 12:53

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çaldığı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı, kovalamaca anları AA muhabirince görüntülendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çaldığı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı, kovalamaca anları AA muhabirince görüntülendi.

Yeni Yalova Yolu Caddesinde, 16 AF 0508 plakalı şüpheli bir kamyonetin "dur" ihtarına uymaması üzerine polis ekipleri takibe başladı.

Plaka sorgusunda çalıntı olduğu tespit edilen kamyonet, polisten kaçarken ters yöne girerek Panayır Mahallesi'ne doğru devam etti.

Süratli bir şekilde zikzak çizerek trafiği tehlikeye sokan kamyonet, ekiplerin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti.

Ara sokaklardan ana yola çıkan kamyonet, Veysel Karani Mahallesi'nde 16 DL 855 plakalı çekiciye arkadan çarpıp kaza yaptı.

Kazanın ardından inip kaçmaya çalışan çalıntı kamyonetin sürücüsü, polis ekiplerinin tekrar havaya ateş açmasıyla yakalandı.

Kazanın ardından şüpheli E.K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.K, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ile şüpheli arasındaki kovalamaca anları, AA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı - Güvenlik kamerası
Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı - Güvenlik kamerası
Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı - Güvenlik kamerası
Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı - Güvenlik kamerası

Kamyonet, Bursa, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı - Güvenlik kamerası - Son Dakika


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