Çalıntı klip iddiası

Tuğba Yurt'un "Vurkaç" adlı şarkısının klibini çekerken İrlandalı şarkıcı Hozier'ın "Dinner and Diatribes" isimli parçasının video klibinden esinlendiği ortaya çıktı. "Dinner and Diatribes" şarkısının klibini çeken ünlü yönetmen Anthony Byrne, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Bu kadarı da olmaz, böyle kopyala yapıştır mı olur, resmen fikrimi yağmalamışlar ama çalıntılar aslını yaşatır" yorumunu yaparak Tuğba Yurt ve "Vurkaç"ın yönetmeni Elif Demiralp'ı suçladı. "Peaky Blinders" dizisinin görüntü yönetmenliğini de yapan Anthony Byrne'ın YouTube'a şikayet edip klibi yayından kaldırmak istediği de öğrenildi.