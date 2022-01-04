Çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon - Son Dakika

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, 6'sı yaşı küçük 44 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin banka ve kredi kartı bilgilerinin kopyalanması sonucu dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak bağış toplayan çok takipçili fenomenlerle belli bir yüzde karşılığında anlaşan şüphelilerin, çalıntı kart bilgilerini kullanarak "bağış" adı altında para transferi yaptıkları belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, 6'sı yaşı küçük 44 zanlıyı gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı kart ve bilgisayar ele geçirildi.