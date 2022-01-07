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Çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık - Son Dakika

Çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık

07.01.2022 16:19
Çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık

Çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6'sı yaşı küçük 44 kişiden 39'u adliyeye sevk edildi.

Çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6'sı yaşı küçük 44 kişiden 39'u adliyeye sevk edildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin banka ve kredi kartı bilgilerinin kopyalanması sonucu dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak bağış toplayan çok takipçili fenomenlerle belli bir yüzde karşılığında anlaşan şüphelilerin, çalıntı kart bilgilerini kullanarak "bağış" adı altında para transferi yaptıkları belirlendi.

Söz konusu soruşturma kapsamında 4 Ocak'ta İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 6'sı yaşı küçük 44 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan 3'ü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 39 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, İstanbul, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalıntı kredi kartlarıyla 'bağış' adı altında dolandırıcılık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık - Son Dakika
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