Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı, teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı, teslim oldu

24.03.2022 11:01
Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı, teslim oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çalınan mallar karşılığında uyuşturucu temin ettiği belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından aranan şüpheli teslim oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çalınan mallar karşılığında uyuşturucu temin ettiği belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından aranan şüpheli teslim oldu. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde jandarma ekipleri, V.A. isimli şüphelinin çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiğini belirledi. Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ekipler, şüphelinin Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok miktarda metamfetamin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Her yerde aranan şüpheli ise avukatıyla birlikte karakola gelerek teslim oldu. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıktı Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıktı

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı, teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
11:03 İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp"
10:47 Arda Kural arabesk müzik albümü çıkarıyor!
10:42 Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular
10:35 CHP Uşak Milletvekili Yalım: 50 kuruşun maliyeti 2.42 TL, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi
10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler!
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:15:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı, teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement