Çalıntı malı almayan esnaftan haraç isteyen 3 şüpheli yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
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Çalıntı malı almayan esnaftan haraç isteyen 3 şüpheli yakalanıp, tutuklandı

24.06.2022 21:30
Çalıntı malı almayan esnaftan haraç isteyen 3 şüpheli yakalanıp, tutuklandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, çalıntı malları hurdacı dükkanına satmaya çalışan, satın almak istemeyen esnaftan haraç almak isteyen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, çalıntı malları hurdacı dükkanına satmaya çalışan, satın almak istemeyen esnaftan haraç almak isteyen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Ödemiş ilçesinde iddiaya göre, B.V. isimli bir esnafın hurdacı dükkanına gelen A.G., Z.G. ve T.V., çalıntı olduğu belirtilen malları kendisine satmak istedi. Çalıntı malları almak istemeyen B.V.'ye silah çekip iş yeri çalışanlarını darbeden 3 kişi, iş yeri sahibini tehdit ederek aylık 3 bin lira haraç istediklerini söyledi. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheliler A.G., Z.G. ve T.V.'yi yakalarken yapılan üst aramalarında 1 tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalıntı malı almayan esnaftan haraç isteyen 3 şüpheli yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalıntı malı almayan esnaftan haraç isteyen 3 şüpheli yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
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