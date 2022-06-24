Çalıntı malları satın almak istemeyen esnafı haraca bağlamışlar - Son Dakika
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Çalıntı malları satın almak istemeyen esnafı haraca bağlamışlar

24.06.2022 20:20
Çalıntı malları satın almak istemeyen esnafı haraca bağlamışlar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir hurdacı dükkanına girerek çalıntı mal satmaya çalışan şahıslar, satın almak istemeyen esnafı tehdit ederek aylık 3 bin lira haraca bağladığı iddia edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir hurdacı dükkanına girerek çalıntı mal satmaya çalışan şahıslar, satın almak istemeyen esnafı tehdit ederek aylık 3 bin lira haraca bağladığı iddia edildi. Polis tarafından yakalanan 3 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ödemiş ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, B.V. adlı bir esnafın hurdacı dükkanına gelen A.G., Z.G. ve T.V., mal satmak istedi. Esnafın çalıntı olduğunu belirterek malları satın almak istememesi üzerine 3 kişi, iş yeri sahibine silah çekti ve iş yerinde çalışanları darp etti. Bununla da yetinmeyen 3 kişi, iş yeri sahibinden aylık 3 bin lira haraç istediklerini söyleyerek iş yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri kıskıvrak yakaladı

İş yeri sahibinin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip tanık araştırması yaparak şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayın şüphelileri A.G., Z.G. ve T.V., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 1 adet tabanca ve şarjörü ile 6 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı malları satın almak istemeyen esnafı haraca bağlamışlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalıntı malları satın almak istemeyen esnafı haraca bağlamışlar - Son Dakika
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