Son Dakika Haberleri: Çalıntı malzeme alıp, uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
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Çalıntı malzeme alıp, uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

59 dakika önce

GAZİANTEP'te, kendisine çalıntı malzeme alıp karşılığında uyuşturucu madde verdiği iddia edilen T.Y. yakalanıp, gözaltına alındı.

Çalıntı malzeme alıp, uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı, System.String[]
Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel
GAZİANTEP'te, kendisine çalıntı malzeme alıp karşılığında uyuşturucu madde verdiği iddia edilen T.Y. yakalanıp, gözaltına alındı. T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hoşgör Mahallesi'nde oturan T.Y.'nin, satışını yaptığı uyuşturucu madde karşılığında çalıntı malzeme aldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, bilginin doğru olduğunu belirleyince T.Y.'nin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Yapılan baskında T.Y., gözaltına alınırken evde yapılan aramada; 53 uyuşturucu hap, 6 kök kenevir, 1 hassas terazi, 108 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 7 tüfek kartuşu, 7 cep telefonu, 1 televizyon, 1 monitör, 1 klavye, 1 uydu alıcısı, 20 litre motorin, 1 poşet şeker gübresi, 2 matkap, 1 spiral, 4 güvenlik kamerası, 5 litre aseton ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Çalıntı olduğu saptanan malzemelere el koyan polisin gözaltına aldığı T.Y., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:55 Kaynak: DHA
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