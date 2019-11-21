Çalıntı malzemeler ruhsatsız işletilen klinikte bulundu

Mersin'de bir iş yerinin deposundan çalınan tıbbi cihazlar, ruhsatsız işletilen bir klinikte bulundu.



Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesinde bir iş yerinin deposundan çalınan 1 adet ultrason, EKG ve steril cihazı, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, ruhsatsız olarak işletilen özel bir klinikte ele geçirildi. Cihazlar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Ruhsatsız kliniğin kapatılması için ise işlem başlatıldı.



Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı zamanlarda 4 adrese düzenlediği operasyonlarda, kumar oynatan 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, kumarda kullanılan malzemelere de el konuldu. - MERSİN