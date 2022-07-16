Çalıntı motosiklet güven timlerince bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çalıntı motosiklet güven timlerince bulundu

16.07.2022 00:54
Çalıntı motosiklet güven timlerince bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince kontrol edilen plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince kontrol edilen plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi üzerinde plakasız bir motosiklet, Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince kontrol edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı.

Motosiklet sürücüsüne; 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'plakasız araç kullanmak' suçlarından işlem yapılırken motosiklete de el konuldu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Güven timlerinin şüphelendiği şahıstan uyuşturucu çıktı Güven timlerinin şüphelendiği şahıstan uyuşturucu çıktı Kayıp 3 kardeş güven timlerince bulundu Kayıp 3 kardeş güven timlerince bulundu
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Motosiklet, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı motosiklet güven timlerince bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 01:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: Çalıntı motosiklet güven timlerince bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement