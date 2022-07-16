Edinilen bilgiye göre Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi üzerinde plakasız bir motosiklet, Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince kontrol edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Motosiklet, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çalıntı motosiklet güven timlerince bulundu - Son Dakika

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