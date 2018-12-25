Çalıntı Motosiklet Kullanan İki Şahıs Gözaltına Alındı
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosikletin çalıntı çıkması üzerine iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosikletin çalıntı çıkması üzerine iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler Değirmendere
Mevkiinde bir benzin istasyonunda durumunda şüphelendikleri motosikletli iki şahsı sorgulamak için durdurdu. Şase sorgulamasında motosikletin çalıntı kaydıyla arandığı ve plakasının sahte olduğu tespit edildi. Polis
ekipleri motosiklet üzerinde bulunan Y.A(26) ve M.K (26) isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:39 Kaynak: İHA
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