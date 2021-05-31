Çalıntı motosiklet petrol istasyonunda bulundu - Son Dakika

Eskişehir'de bir petrol istasyonunda tespit edilen çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi mahallesinde bulunan bir petrol istasyonunda çalıntı bir motosikletin olduğu bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gitti. Ekiplerce bulunan motosikletin yapılan GBT sorgusunda çalıntı olduğu tespit edildi. Bahse konu motosiklet olay yerinde sahibine teslim edilirken, kaçan şüpheli şahıslar ile ilgili araştırmalar devam ediyor. - ESKİŞEHİR